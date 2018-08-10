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Пилоты Ryanair начали массовую забастовку

11:48
  • пятница
  • 10 августа 2018

Пилоты ирландской авиакомпании Ryanair начали однодневную забастовку в ряде стран Европы. Они требуют улучшения условий труда и повышения оклада.

Пилоты авиакомпании Ryanair начали массовую однодневную забастовку, сообщает РИА Новости.

Они требуют улучшения условий труда и повышения оклада. В настоящее время их заработная плата рассчитывается на основании летных часов. Забастовка завершится 11 августа в 3:59 по московскому времени.

На данный момент в Германии отменены 250 рейсов, в результате акции возникли неудобства почти для 42 тысяч авиапассажиров. К забастовке также присоединились пилоты Ирландии, Швеции (в королевстве отменены 22 рейса), Бельгии (отменены 106 рейсов), Нидерландов.

Сообщается, что пассажирам вернут деньги за купленные билеты, или они могут перебронировать их на другое время.

Ryanair - крупнейшая бюджетная ирландская авиакомпания в Европе, она работает в 33 странах и обслуживает более 1,8 тысяч направлений.

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