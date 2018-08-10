ЦБ прокомментировал падение курса рубля

В ЦБ заявили, что поддержка курсу рубля по-прежнему оказывается через существенные продажи экспортной валютной выручки. Также представители регулятора отметили, что намерены в полном объеме осуществить операции в рамках бюджетного правила в течение более длительного срока.

В Банке России прокомментировали отмеченное в последнее время падение курса рубля, передает ТАСС.

"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также отметили, что для ограничения волатильности курса рубля могут корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты. Вместе с тем Банк России намерен в полном объеме осуществить операции в рамках бюджетного правила в течение более длительного срока.

Ранее сообщалось, что курс доллара вырос на 44 копейки и достиг 67,09 рубля. В последний раз он пробивал отметку в 67 рублей 3 августа 2016 года.