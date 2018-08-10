Россия заблокировала заявку США по расширению санкций против КНДР

Российская сторона заблокировала заявку Соединенных Штатов по расширению санкций в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. В МИД России подчеркнули, что американская доказательная база "совершенно неубедительна", а подобные шаги негативно сказываются на процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что российская сторона заблокировала заявку Соединенных Штатов по расширению санкций в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 по КНДР о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", - сообщили в МИД, назвав при этом американскую доказательную базу "совершенно неубедительной".

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили деструктивность новых ограничительных мер для процесса денуклеаризации Северной Кореи - в МИД подчеркнули, что подобные шаги идут вразрез с логикой разрядки напряженности.

Ранее сообщалось, что под новые ограничительные меры по КНДР со стороны Соединенных Штатов попадают российский банк "Агросоюз", предположительно проживающий в Москве гражданин Северной Кореи Вон Чон 1971 года рождения, а также китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская фирма Korea Ungum Corporation.