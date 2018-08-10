Названы дата и место прощания с режиссером Брусникиным

Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в 11:00 в МХТ имени Чехова.

Церемония прощания с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным назначена на 13 августа, передает РИА Новости.

Она начнется в 11:00 в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова.

Дмитрий Брусникин скончался 9 августа на 61-м году жизни. Он работал в МХАТ и занимался преподавательской деятельностью в школе-студии МХАТ. С мая 2018 года он являлся художественным руководителем столичного экспериментального театрального центра новой драмы "Практика".