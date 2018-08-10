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Путин поручил проработать вопрос о повышении налогов для металлургов

12:51
  • пятница
  • 10 августа 2018

Президент России Владимир Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургический и химический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя письмо помощника президента Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора.

Решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, пока не принималось. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин не давал согласия по этому вопросу, а поручил проработать инициативу в правительстве.

В пятницу СМИ опубликовали письмо помощника президента Андрея Белоусова с предложением увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора. В документе утверждалось, что глава государства поставил резолюцию "согласен".

"Письмо, действительно, такое было, оно было с грифом "для служебного пользования". Действительно, была высказана экспертная точка зрения. И, действительно, на нем стоит резолюция президента "согласен". В этом плане все сообщения абсолютно верны", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

При этом он заметил: "Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством".

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