Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест

Суд продлил арест бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Она будет находиться под стражей до 14 ноября. Ранее адвокат Цуркан сообщил, что его подзащитную подозревают в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.

Срок ареста бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, продлен Лефортовским судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить до 14 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей", - объявила судья.

Ранее адвокат Цуркан Иван Павлов сообщил, что его подзащитную обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой. По версии следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила в электронном виде проект документа Министерства энергетики с информацией о действиях компаний в данной отрасли и передала его спецслужбе Молдавии.

Цуркан была задержана 14 июня. На следующий день суд арестовал ее по делу о шпионаже. Свою вину женщина категорически отрицает.