Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест

Суд продлил арест бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Она будет находиться под стражей до 14 ноября. Ранее адвокат Цуркан сообщил, что его подзащитную подозревают в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.
Срок ареста бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, продлен Лефортовским судом Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить до 14 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей", - объявила судья.
Ранее адвокат Цуркан Иван Павлов сообщил, что его подзащитную обвиняют в сотрудничестве с молдавской спецслужбой. По версии следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила в электронном виде проект документа Министерства энергетики с информацией о действиях компаний в данной отрасли и передала его спецслужбе Молдавии.
Цуркан была задержана 14 июня. На следующий день суд арестовал ее по делу о шпионаже. Свою вину женщина категорически отрицает.
- Адвокат Карины Цуркан рассказал о составе обвинения в адрес его подзащитной
- Члены "банды GTA" назвали несправедливым приговор Мособлсуда
- Суд лишил Смолова прав, пока он подписывал контракт с "Локомотивом"
- Экс-главу МЧС Кузбасса оставили под арестом по делу о пожаре в ТЦ
- Суд продлил арест Шестуна до 13 ноября