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Путин в пятницу поговорит с Макроном и встретится с членами Совбеза

13:13
  • пятница
  • 10 августа 2018

Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также в графике российского лидера - оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. О планах президента России подробно рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет ряд международных телефонных разговоров, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в пятницу будет работать в Москве. В графике российского лидера - рабочие встречи и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"У него сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров. Подтвержу ту информацию, которую вчера распространил Елисейский дворец. Действительно, будет разговор с Макроном", - сказал Песков, добавив, что еще по одному телефонному разговору Путина информация будет сообщена позднее.

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