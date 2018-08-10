Путин в пятницу поговорит с Макроном и встретится с членами Совбеза

Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также в графике российского лидера - оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. О планах президента России подробно рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет ряд международных телефонных разговоров, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в пятницу будет работать в Москве. В графике российского лидера - рабочие встречи и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

"У него сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров. Подтвержу ту информацию, которую вчера распространил Елисейский дворец. Действительно, будет разговор с Макроном", - сказал Песков, добавив, что еще по одному телефонному разговору Путина информация будет сообщена позднее.