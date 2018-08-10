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Ким Чен Ын пока не подтвердил свое присутствие на ВЭФ

13:14
  • пятница
  • 10 августа 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын пока не подтвердил свое участие в мероприятиях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Вместе с тем на ВЭФ-2018 уже точно будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность присутствия лидера КНДР Ким Чен Ына на сентябрьском Восточном экономическом форуме. Об этом пишет ТАСС.

"Пока не подтверждено", - сказал Песков.

31 мая министр иностранных дел Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию - одним из возможных поводов для визита назывался именно Восточный экономический форум.

19 июля посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что свое участие в ВЭФ-2018 подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее это же сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Туда съедутся главы государств, представители бизнеса и иностранные инвесторы.

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