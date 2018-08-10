Средства на погашение долгов Центра им. Хруничева выделит государство

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что государство выделит средства на погашение долгов Центра им. Хруничева, поэтому предприятие банкротиться не будет. Ранее сообщалось о возможном переводе мощностей научно-производственного центра из Москвы в Омск.

Центр им. Хруничева избежит банкротства, так как средства на погашение долгов выделит государство, передает ТАСС.

"Ни в коем случае, речи о банкротстве не идет в принципе. [Необходимо] восстановить нормальное производство и двигаться дальше", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

8 августа Рогозин по итогам заседания, которое провел президент России Владимир Путин, заявил, что земли Центра им. Хруничева должны остаться в собственности предприятия.

По его словам, оказание помощи центру не может осуществляться совместно с изъятием у него земельных участков. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о переводе мощностей предприятия из Москвы в Омск, однако это может произойти только после отладки производства в этом городе.