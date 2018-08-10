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Средства на погашение долгов Центра им. Хруничева выделит государство

13:40
  • пятница
  • 10 августа 2018

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что государство выделит средства на погашение долгов Центра им. Хруничева, поэтому предприятие банкротиться не будет. Ранее сообщалось о возможном переводе мощностей научно-производственного центра из Москвы в Омск.

Центр им. Хруничева избежит банкротства, так как средства на погашение долгов выделит государство, передает ТАСС.

"Ни в коем случае, речи о банкротстве не идет в принципе. [Необходимо] восстановить нормальное производство и двигаться дальше", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

8 августа Рогозин по итогам заседания, которое провел президент России Владимир Путин, заявил, что земли Центра им. Хруничева должны остаться в собственности предприятия.

По его словам, оказание помощи центру не может осуществляться совместно с изъятием у него земельных участков. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о переводе мощностей предприятия из Москвы в Омск, однако это может произойти только после отладки производства в этом городе.

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