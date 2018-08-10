МИД Греции: Россия отходит от позиций дружбы и сотрудничества

В МИД Греции заявили, что Россия "неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества" стран за последние 190 лет. Там добавили, что Афины заинтересованы в дружеском сосуществовании с Москвой, но требуют к себе уважения.

Министерство иностранных дел Греции выпустило заявление о нынешнем состоянии отношений страны с Россией, передает ТАСС.

"С тех пор как Россия начала сражаться как партнер Турции по оружию и предоставляет ей определенную помощь в сфере безопасности, она показывает, что неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем в МИД Греции подчеркнули, что Афины заинтересованы в дружеском сосуществовании с Москвой, как и со всеми своими соседями, но требуют к себе уважения.

Ранее власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Причиной этого назывались "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательство во внутренние дела". После этого посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России, где ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на действия Афин.