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Россельхознадзор ограничит поставки персиков из Сербии и Македонии

14:14
  • пятница
  • 10 августа 2018

Россельхознадзор с 15 августа намерен ограничить поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии из-за заражения фруктов бурой монилиозной гнилью.

Поставки косточковых культур из Сербии и Македонии в Россию временно ограничены, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Россельхознадзор.

Ограничения начнут действовать с 15 августа. 

Проведенные проверки показали, что персики и абрикосы из этих стран заражены бурой монилиозной гнилью. Ее распространению способствовали погодные условия, которые сложились в регионе этим летом. Гниль поражает все наземные органы растения и очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах.

"Временные ограничения на поставки введены до принятия Сербией и Македонией исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

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