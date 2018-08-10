ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФНС пообещала не блокировать счета граждан

14:12
  • пятница
  • 10 августа 2018

В ФНС сообщили, что новые поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют замораживать счета не предоставивших расчеты по страховым взносам лиц, не затронут обычных граждан. Речь в данном случае идет только об индивидуальных предпринимателях и тех, кто платит страховые взносы.

Вступающий в силу 30 августа закон, по которому Федеральная налоговая служба сможет замораживать счета не предоставивших расчеты по страховым взносам предпринимателей, не затронет обычных граждан. Об этом пишет РИА "Новости".

"Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено", - подчеркнули в ФНС.

Вместе с тем отмечается, что уже сейчас ФНС имеет возможность замораживать счета работодателей, которые не предоставили декларации по подоходному налогу. Вступающие в силу 30 августа поправки в Налоговый кодекс вводят также пункт о расчетах по страховым взносам.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован исторический минимум фирм-однодневок - всего 7 процентов от общего числа зарегистрированных в стране юридических лиц. По данным ФНС, таких компаний "с признаками фиктивности" в России 309,5 тысячи, хотя еще в 2011-м их было 1,8 миллиона.

6 августа стало известно, что Министерство финансов примет решение о распределении налогов самозанятых граждан в сентябре. К этому времени законопроект будет доработан и вынесен на обсуждение. В частности, будет решаться вопрос, в какие именно фонды начнут распределяться средства.

Читайте также:
Главное сегодня
Федеральная налоговая служба (ФНС)
Федеральная налоговая служба (ФНС)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100