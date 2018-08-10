ФНС пообещала не блокировать счета граждан

В ФНС сообщили, что новые поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют замораживать счета не предоставивших расчеты по страховым взносам лиц, не затронут обычных граждан. Речь в данном случае идет только об индивидуальных предпринимателях и тех, кто платит страховые взносы.

Вступающий в силу 30 августа закон, по которому Федеральная налоговая служба сможет замораживать счета не предоставивших расчеты по страховым взносам предпринимателей, не затронет обычных граждан. Об этом пишет РИА "Новости".

"Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено", - подчеркнули в ФНС.

Вместе с тем отмечается, что уже сейчас ФНС имеет возможность замораживать счета работодателей, которые не предоставили декларации по подоходному налогу. Вступающие в силу 30 августа поправки в Налоговый кодекс вводят также пункт о расчетах по страховым взносам.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован исторический минимум фирм-однодневок - всего 7 процентов от общего числа зарегистрированных в стране юридических лиц. По данным ФНС, таких компаний "с признаками фиктивности" в России 309,5 тысячи, хотя еще в 2011-м их было 1,8 миллиона.

6 августа стало известно, что Министерство финансов примет решение о распределении налогов самозанятых граждан в сентябре. К этому времени законопроект будет доработан и вынесен на обсуждение. В частности, будет решаться вопрос, в какие именно фонды начнут распределяться средства.