Москалькова и Денисова договорились о помощи морякам "Норда"

Российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились о предоставлении помощи морякам судов "Норд" и ЯМК-0041, задержанных украинской и российской сторонами соответственно. Ранее Денисова обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норда" на моряков ЯМК-0041.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о предоставлении помощи морякам судов "Норд" и ЯМК-0041.
"Состоялся телефонный разговор с уполномоченным России по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов "Норд" и ЯМК-0041. Договорились о предоставлении им помощи", - написала Денисова в Facebook.
Ранее Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норда" на членов экипажа ЯМК-0041.
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