Собянин наградил победителей конкурса в области строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". В своем выступлении он обратил внимание на несколько строительных объектов и выделил, в частности, парк "Зарядье", который, по его словам, стал проектом года совершенно объективно.

Лучшие строительные и архитектурные проекты. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", передает "ТВ Центр".

В этом году за почётное звание боролись 92 участника: заказчики, инвесторы и проектировщики. Победителей отбирали по 12 номинациям. В составе жюри не только эксперты и представители исполнительной власти, но и сами москвичи. Голосование проводилось на портале "Активный гражданин". Сергей Собянин отметил уникальность каждого проекта и поздравил строителей профессиональным праздником.

"Эти объекты уникальны не только своим архитектурным дизайном и внешнем видом, но и содержательно делают огромную работу в городе, нужны миллионам москвичей. Совершенно объективно парк "Зарядье" стал проектом года. Его оценили не только профессиональные архитекторы, профессиональное жюри, но и миллионы москвичей", - заявил Сергей Собянин.