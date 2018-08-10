ОП Москвы сформирует корпус наблюдателей для работы на выборах мэра

Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы будет сформирован для контроля хода голосования на выборах мэра столицы. Об этом сообщил член Общественной палаты Москвы Александр Шарлай.

В Москве подвели итоги периода регистрации кандидатов на региональных выборах, передает "ТВ Центр". Они состоятся 9 сентября в единый день голосования.

В 22 субъектах пройдут прямые выборы руководителей. Еще в 17 регионах будут избраны депутаты местных заксобраний. Особое внимание эксперты уделили организации общественного контроля за голосованием.

Так, например, в Москве к выборам мэра Общественная палата сформировала специальный корпус наблюдателей. Они будут обеспечивать контроль, в том числе и на подмосковных участках. Уже сейчас активисты планируют проверить готовность всех мобильных избирательных участков.

"Подготовка к выборам мэра Москвы идёт под общественным наблюдением. В день голосования 9 сентября 2018 года Общественная палата, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве - мы готовы проконтролировать честность и прозрачность всех процедур", - заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, член Общественной палаты Москвы Александр Шарлай.