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ОП Москвы сформирует корпус наблюдателей для работы на выборах мэра

14:49
  • пятница
  • 10 августа 2018

Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы будет сформирован для контроля хода голосования на выборах мэра столицы. Об этом сообщил член Общественной палаты Москвы Александр Шарлай.

В Москве подвели итоги периода регистрации кандидатов на региональных выборах, передает "ТВ Центр". Они состоятся 9 сентября в единый день голосования.

В 22 субъектах пройдут прямые выборы руководителей. Еще в 17 регионах будут избраны депутаты местных заксобраний. Особое внимание эксперты уделили организации общественного контроля за голосованием.

Так, например, в Москве к выборам мэра Общественная палата сформировала специальный корпус наблюдателей. Они будут обеспечивать контроль, в том числе и на подмосковных участках. Уже сейчас активисты планируют проверить готовность всех мобильных избирательных участков.

"Подготовка к выборам мэра Москвы идёт под общественным наблюдением. В день голосования 9 сентября 2018 года Общественная палата, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве - мы готовы проконтролировать честность и прозрачность всех процедур", - заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, член Общественной палаты Москвы Александр Шарлай.

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