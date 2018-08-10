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Собянин открыл новый проспект в Москве

14:59
  • пятница
  • 10 августа 2018

Новый проспект появился в Москве. Проходит он по территории бывшей промзоны ЗИЛ и будет носить имя руководителя и основателя завода - Ивана Лихачёва. Магистраль по путепроводу пересекает МЦК и примет на себя часть трафика юга Москвы. Старт движению дал Сергей Собянин.

Завод имени Лихачева - гигант советского автопрома уступил место новому столичному району. Строительство идет полным ходом. На территории 360 гектаров жилые дома для 55 тысяч жителей, 12 детских садов, три школы, деловые и спортивные центры - это около 20 тысяч рабочих мест. Город в городе, который будет обеспечен общественным транспортом и современной дорожной инфраструктурой, отмечает "ТВ Центр".

Над уже действующей станцией Московского центрального кольца - 500 метровый путепровод. Четырехполосный транспортный переход построен почти на полгода раньше срока. Теперь проспект Лихачева — главная дорога нового района, он соединил северную и южную части ЗИЛа.

"Сегодня построена первая магистраль этой новой комплексной территории. Магистраль под названием, которой присвоено имя Лихачева. Руководителя и основателя завода ЗИЛ, чтобы о нем память осталась и при реновации этой огромной территории", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отдельное внимание проектировщики ЗИЛа уделили городскому пространству. Значительную часть из 360 гектаров отвели под общественное пространство. "Тюфелева роща" - не просто парк, а настоящий арт-объект. Пешеходная эстакада в виде декоративной и специально заржавленной конвейерной ленты - напоминание о промышленной истории этого московского района.

Пока рядом идет строительство, на аккуратных пешеходных дорожках уже полно гуляющих. Ландшафтный дизайн хвалят, а Москву сравнивают с Европой.

Освоение бывшей промзоны завода имени Лихачева - проект масштабный, даже для такого крупного мегаполиса, как Москва. Сейчас идет работа над первым этапом реновации.

"Практически все зоны застройки, как административных зданий, как общественных зданий, как и жилых, все увязано с той дорожной сетью, которую мы должны вновь построить на территории ЗИЛа. Представьте себе - это более 10 километров дорожной сети", - сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства г. Москвы Петр Аксенов.

Продуманная сеть дорог, общественные пространства, интегрированные с крупными пассажирскими узлами. Все это позволит использовать каждый квадратный метр ценной земли с максимальной эффективностью.

"Очень важно, что помимо жилых, деловых, спортивных объектов, формируется и общественная инфраструктура. Первоклассный парк. В скором времени появятся новые набережные. Этот район будет одним из лучших районов Москвы", - сказал Собянин.

Впереди еще немало работы. Новый проспект Лихачева возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Территория ЗИЛа, являясь сейчас фактически ограниченным с трех сторон речным полуостровом, получит транспортные выходы во все стороны. Строителям предстоит возвести несколько автомобильных мостов. А для пассажиров запланирован запуск крупного пересадочного узла, который объединит новую станцию метро, наземный транспорт и электрички МЦК.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Владимир Черных, Александр Голубев. "ТВ Центр".

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