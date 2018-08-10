Путин и Совбез отметили полную нелегитимность новых санкций США

Владимир Путин и постоянные члены Совета Безопасности России подчеркнули полную нелегитимность возможных новых санкций со стороны США. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение Штатами новых ограничительных мер станет фактическим объявлением экономической войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности страны возможность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. Его слова приводит ТАСС.

"Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", - сказал Песков.

Он добавил, что также в ходе совещания затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение Штатами новых санкций станет фактическим объявлением экономической войны, на которую Москва будет реагировать. Глава правительства также подчеркнул, что Россию пытаются "убрать из числа мощных конкурентов".

8 августа Госдеп США объявил о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском городе Солсбери. Предполагается, что ограничительные меры вступят в силу 22 августа и будут разбиты на два этапа.

Первый этап предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть могут применить в течение трех месяцев, если Москва "не даст гарантий не использовать химическое оружие в будущем". В этом пакете содержатся возможности снижения уровня дипломатических отношений, ограничения импорта и экспорта, а также запрета на полеты "Аэрофлота" в США.

Позднее в Госдепе заявили, что при помощи санкций Вашингтон надеется улучшить отношения с Россией и добиться от Москвы более надлежащего поведения.