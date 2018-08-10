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В Германии разрешили использовать нацистскую символику в видеоиграх

14:51
  • пятница
  • 10 августа 2018

В Германии разрешили использовать символику запрещенных организаций в компьютерных играх, но только если это будет социально оправдано.

Немецкая организация, которая занимается регулированием развлекательной продукции (USK), разрешила использовать символику запрещенных организаций в компьютерных играх, передает ТАСС.

Свастика и прочая нацистская символика появятся только в тех играх, где это будет социально оправдано, а также представлено в негативном ключе.

До этого нововведения, разработчикам приходилось вносить коррективы в графику игр, чтобы продавать их в Германии. В частности, в шутере Wolfenstein 2: The New Colossus пришлось убрать свастику и сбрить усы у Адольфа Гитлера, чтобы снизить его узнаваемость.

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