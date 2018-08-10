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Медведев назвал изменения в пенсионном законодательстве необходимой мерой

14:50
  • пятница
  • 10 августа 2018

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что изменения в пенсионном законодательстве являются болезненной, но необходимой мерой.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сравнил новые антироссийские санкции с объявлением экономической войны, передает "ТВ Центр". По мнению премьер-министра, это попытка ограничить мощь нашей страны, убрать её из списка сильнейших конкурентов.

Такое заявление Медведев сделал во время рабочего визита на Камчатку на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника. Людей интересовали самые разные вопросы: нехватка туристической инфраструктуры, экология и цены на авиабилеты. Разговор зашёл также об изменениях в пенсионном законодательстве.

"Есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это, знаете, как горькое лекарство, если человек заболел, то он не хочет его пить. Но он понимает, что, если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже. Вот так и вот эти изменения, с чем они связаны - всем известно", - сказал председатель правительства.

В рамках этой поездки Медведев провёл встречу с губернатором края Владимиром Илюхиным, а также несколько совещаний, посвящённых социально-экономической ситуации в дальневосточном регионе и строительству на полуострове комплекса для перегрузки сжиженного природного газа. Терминал позволит нарастить экспорт топлива в азиатские страны, а также газифицировать новые населённые пункты в самом Камчатском крае.

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