ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал фестиваль "Времена и эпохи"

15:22
  • пятница
  • 10 августа 2018

Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" стартовал в Москве. Два десятка исторических эпох воссозданы на 30 городских площадках.

В Москве  стартовал фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". На 30 городских площадках воссозданы два десятка исторических эпох, передает "ТВ Центр".

Так, Бульварное кольцо превратилось в десятикилометровую выставку живой истории. На Гоголевском бульваре воссоздали Москву XVIII века, рядом - реконструкция эпохи Средневековья, лагерь солдат Наполеона, стоянка первобытных людей и даже участники русско-турецкой войны.

На Тверской площади можно погрузиться в атмосферу хрущевской оттепели и увидеть типичную дачу того периода. В Новопушкинском сквере юные посетители фестиваля могут принять участие в забавах разных эпох и увидеть игрушки в старинном стиле, а примерить доспехи и стать воином XV века можно будет в парке Дружбы.

И уже во второй раз на площади Революции представлены лучшие работы участников конкурса исторических проектов. Фестиваль "Времена и эпохи" продлится в Москве до 22 августа.

Главное сегодня
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
Фестиваль "Времена и эпохи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100