В Москве стартовал фестиваль "Времена и эпохи"

Фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" стартовал в Москве. Два десятка исторических эпох воссозданы на 30 городских площадках.

В Москве стартовал фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". На 30 городских площадках воссозданы два десятка исторических эпох, передает "ТВ Центр".

Так, Бульварное кольцо превратилось в десятикилометровую выставку живой истории. На Гоголевском бульваре воссоздали Москву XVIII века, рядом - реконструкция эпохи Средневековья, лагерь солдат Наполеона, стоянка первобытных людей и даже участники русско-турецкой войны.

На Тверской площади можно погрузиться в атмосферу хрущевской оттепели и увидеть типичную дачу того периода. В Новопушкинском сквере юные посетители фестиваля могут принять участие в забавах разных эпох и увидеть игрушки в старинном стиле, а примерить доспехи и стать воином XV века можно будет в парке Дружбы.

И уже во второй раз на площади Революции представлены лучшие работы участников конкурса исторических проектов. Фестиваль "Времена и эпохи" продлится в Москве до 22 августа.