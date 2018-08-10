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Экс-главе УСБ СК Максименко предъявили новое обвинение во взятке

15:25
  • пятница
  • 10 августа 2018

Прокурор Игорь Потапов рассказал, что бывшему главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение во взяточничестве. Речь идет о получении взятки в один миллион долларов.

Бывшему главе управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко предъявлено обвинение в получении миллиона долларов взятки вместе с коллегами, передает РИА Новости.

"По данному эпизоду (получение одного миллиона долларов вместе с генералами Александром Дрымановым и Денисом Никандровым) Максименко предъявлено обвинение", - сказал прокурор Игорь Потапов.

8 августа стало известно, что ​бывший руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов, а также его подчиненные и другие высокопоставленные сотрудники СК получили взятку в размере одного миллиона долларов. За эти деньги они должны были способствовать освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

В июле Верховный суд признал законным приговор Максименко. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение двух взяток.

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