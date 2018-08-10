Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Финляндии

В ходе переговоров президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё, которые пройдут 22 августа в Сочи, стороны планируют рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов. Встречу двух лидеров анонсировала пресс-служба Кремля.

В Сочи 22 августа состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом в конце августа, передает "Интерфакс". Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров стороны планируют рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов.