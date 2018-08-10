ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Высланные греческие дипломаты покинут Москву до 11 августа

15:37
  • пятница
  • 10 августа 2018

Греческие дипломаты, которые попали под ответные меры Москвы против Афин, должны покинуть Россию 11 августа.

Затронутые зеркальными мерами России греческие дипломаты должны покинуть Москву до субботы, 11 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

"Да, это действительно так. Они должны вернуться на родину до субботы", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД Греции заявили, что Россия "неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества" стран за последние 190 лет. Также Афины отметили, что заинтересованы в дружеском сосуществовании с Москвой, но требуют к себе уважения.

До этого власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Такое решение было принято в связи с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "вмешательством во внутренние дела". После этого посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России, где ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на действия Афин.

Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Греции
Флаги России и Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100