Высланные греческие дипломаты покинут Москву до 11 августа

Греческие дипломаты, которые попали под ответные меры Москвы против Афин, должны покинуть Россию 11 августа.

Затронутые зеркальными мерами России греческие дипломаты должны покинуть Москву до субботы, 11 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник в Москве.

"Да, это действительно так. Они должны вернуться на родину до субботы", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД Греции заявили, что Россия "неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества" стран за последние 190 лет. Также Афины отметили, что заинтересованы в дружеском сосуществовании с Москвой, но требуют к себе уважения.

До этого власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Такое решение было принято в связи с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "вмешательством во внутренние дела". После этого посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России, где ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на действия Афин.