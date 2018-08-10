Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге

Европейский университет в Санкт-Петербурге с четвертой попытки восстановил лицензию на образовательную деятельность. Соответствующий приказ опубликовал Рособрнадзор. Очередная проверка в вузе прошла с 31 июля по 1 августа.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вернула Европейскому университету в Санкт-Петербурге лицензию на образовательную деятельность. Текст приказа ведомства цитирует ТАСС.

"Предоставить автономной некоммерческой образовательной организации "Европейский университет в Санкт-Петербурге" лицензию на осуществление образовательной деятельности", - сказано в приказе.

Вуз лишили лицензии по иску Рособрнадзора в 2017 году. Позднее итоги проверки оставил в силе Девятый апелляционный арбитражный суд, дальнейшее разбирательство было прекращено ректоратом.

30 июля сообщалось, что очередная проверка Рособрнадзора пройдет в университете с 31 июля по 1 августа. Это была уже четвертая попытка вуза восстановить утраченную лицензию.