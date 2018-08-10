Путин и Макрон обсудили Сирию по телефону

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, а также по ряду других тем.

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны высоко оценили российско-французскую операцию по доставке гуманитарной помощи населению провинции Восточная Гута.

Российский лидер подчеркнул важность международного содействия по восстановлению инфраструктуры в Сирии и возвращению беженцев в места их постоянного проживания.

В Кремле также добавили, что в ходе разговора Путин и Макрон "затронули ряд других тем".