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Рейс Москва-Симферополь вынужденно сел в Ростове из-за смерти пассажира

15:59
  • пятница
  • 10 августа 2018

Рейс Москва-Симферополь компании Red Wings вынужденно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пассажира. Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, по предварительной версии, у 53-летней женщины случился инфаркт.

Рейс Москва-Симферополь компании Red Wings вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета. 

"По версии следствия, 10 августа, примерно в 2:45, самолет авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в аэропорту, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержка рейса из-за инцидента оказалась незначительной. В 4:19 самолет отправился дальше по маршруту.

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