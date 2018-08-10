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Трамп вдвое повысил пошлины на сталь и алюминий для Турции

16:29
  • пятница
  • 10 августа 2018

США вдвое повышают пошлины на сталь и алюминий для Турции — с 20 до 50%. Об этом сообщил Дональд Трамп. По его словам, отношения США и Турции "сейчас не так хороши".

Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий для Турции — с 20 до 50%. О своем решении президент США сообщил в твиттере. По его словам, отношения двух стран сейчас не так хороши.

"Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом", - написал он.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что экономические претензии США к Турции наносят удар по отношениям двух стран и достигли точки, после которой их восстановление почти невозможно.

Отношения двух стран обострились после задержания в Турции американского пастора. Дональд Трамп в конце июля пригрозил ввести против Анкары "крупные санкции".

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