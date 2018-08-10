Макрон попросил Путина разрешить ситуацию со здоровьем Сенцова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией с осужденным режиссером Олегом Сенцовым. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что эта тема затрагивалась в переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным выразил озабоченность ситуацией с осужденным в России за терроризм режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

"Президент республики изложил президенту Путину свою озабоченность в связи с ухудшающимся состоянием здоровья Сенцова", - отметили в администрации французского лидера.

Макрон подчеркнул, что "необходимо безотлагательно найти гуманитарное решение этой ситуации".

Также президент Франции намерен вновь обсудить с Путиным ситуацию в Сирии в сентябре.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран в телефонном разговоре действительно затронули ситуацию с Олегом Сенцовым.

"Да. Вопрос затрагивался", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, а также по ряду других тем. В частности, российский лидер подчеркнул важность международного содействия по восстановлению инфраструктуры в Сирии и возвращению беженцев в места их постоянного проживания.

8 августа сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что ее брат находится в катастрофическом состоянии. Однако спустя день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой фотографии осужденного. На них режиссер, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с кроватью. В сообщении Денисова отметила, что состояние Сенцова удовлетворительное.

Олег Сенцов был задержан в Крыму и приговорен к 20 годам колонии в 2015 году. Его признали виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке терактов. Украинец отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе.

В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить находящихся в России украинских политических заключенных.