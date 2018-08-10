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Минфин опроверг информацию о приостановке кредитования Белоруссии

16:35
  • пятница
  • 10 августа 2018

Министерство финансов России опровергло информацию о приостановке кредитования Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время финансируются расходы, связанные со строительством АЭС на территории республики. Кроме того, готовятся документы для предоставления нового кредита.

Россия не приостанавливала кредитование Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства финансов. 

"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российская сторона финансирует расходы, связанные с использованием Белоруссией государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение атомной электростанции. Кроме того, в настоящее время готовятся документы для предоставления нового кредита.

"Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития)", - пояснили в Минфине. 

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