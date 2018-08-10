ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

17:01
  • пятница
  • 10 августа 2018

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны также выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии. Путин и Эрдоган также затронули в разговоре вопросы двусторонних отношений и выразили удовлетворение сотрудничеством в оборонной сфере. 

Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100