Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны также выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством в оборонной сфере.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии. Путин и Эрдоган также затронули в разговоре вопросы двусторонних отношений и выразили удовлетворение сотрудничеством в оборонной сфере.