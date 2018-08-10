Попавшийся на кокаине футболист ЦСКА стал игроком "Спартака"

Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с Романом Еременко, который ранее выступал за столичный ЦСКА. Игрок пока отбывает двухгодичную дисквалификацию за употребление кокаина.

Бывший футболист московского ЦСКА Роман Еременко подписал контракт со столичным "Спартаком". Об этом сообщается на сайте "красно-белых".

В пятницу перед началом тренировочного занятия в Тарасовке генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и главный тренер команды Массимо Каррера вручили финскому полузащитнику игровую майку "красно-белых". За москвичей Ерёменко будет выступать под 26-м номером.

"Добро пожаловать в красно-белую семью!" - сказал Каррера во время вручения новичку команды игровой футболки.

Сам Еременко признался, что испытывает большую радость от своего решения прийти в "Спартак".

Роман Ерёменко родился 19 марта 1987 года в Москве. Однако он выступал за сборную Финляндии, в составе которой провел 73 матча.

В его клубной карьере значатся финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиена", киевское "Динамо", казанский "Рубин", а также московский ЦСКА.

В 2016 году УЕФА дисквалифицировала игрока ЦСКА за нарушение антидопинговых правил до 18 ноября 2018 года. Финский полузащитник был наказан за употребление кокаина. Допинг-пробу взяли после матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКА в сентябре в 2016 году.

В декабре ФИФА приняла решение расширить дисквалификацию Еременко, в связи с чем, ему было запрещено участвовать во всех турнирах под эгидой этой организации. Таким образом, он не мог выступать за сборную Финляндии.