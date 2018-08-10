Третейская группа ВТО частично поддержала Россию в споре с ЕС

Третейская группа ВТО в рамках спора Евросоюза и России по Третьему энергопакету признала неправомерным предоставление преимуществ инфраструктурным проектам по поставкам газа в ЕС не из Российской Федерации. Однако возражения российской стороны против требований Третьего энергопакета по разделению добычи и транспортировки газа организация не поддержала.

Третейская группа по спору России против Еверосоюза в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала три из шести жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

В частности, Россия смогла добиться признания неправомерными применявшиеся ограничения Еврокомиссии на мощности газопровода OPAL - это один из сухопутных отводов от "Северного потока". Данный вопрос был урегулирован на уровне "Газпрома" и Еврокомиссии год назад.

Кроме того, признаны неправомерными дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, которые контролируются иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии.

Также Третейская группа признала неправомерными преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из России.

Однако главный принцип Третьего энергопакета оспорить не удалось. Речь идет о возражениях российской стороны против требований по разделению добычи и транспортировки газа. Кроме того, остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов - газопроводов, по которым в Европу приходит газ из Норвегии.

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением Евросоюзом Третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела, сообщает РИА Новости.