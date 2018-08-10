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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

17:39
  • пятница
  • 10 августа 2018

В пресс-службе президента России рассказали о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эордоганом. В Кремле сообщили, что стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также рассмотрели график контактов.

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили график контактов на различных уровнях. Ранее источник в администрации Эрдогана сообщил, что главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Также, по его словам, президенты позитивно оценили сотрудничества двух стран в оборонной сфере. 

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