В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе президента России рассказали о телефонном разговоре Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эордоганом. В Кремле сообщили, что стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также рассмотрели график контактов.

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили график контактов на различных уровнях. Ранее источник в администрации Эрдогана сообщил, что главы государств обсудили ситуацию в Сирии. Также, по его словам, президенты позитивно оценили сотрудничества двух стран в оборонной сфере.