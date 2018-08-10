Голливудскую актрису заподозрили в краже компьютеров

Звезду фильма "Бегущий по лезвию" Шон Янг разыскивают по подозрению в краже. 58-летняя актриса попала в объективы камер видеонаблюдения, когда похищала из магазина компьютеры на 12 тысяч долларов.

Полиция разыскивает известную голливудскую актрису Шон Янг по подозрению в краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

58-летнюю звезду фильма "Бегущий по лезвию" подозревают в краже компьютеров и компьютерных программ на сумму около 12 тысячи долларов. Актриса попала в камеры видеонаблюдения магазина города Куинс вместе с сопровождавшим ее мужчиной.

По данным СМИ, Янг когда-то работала в этом магазине, но несколько месяцев назад ее уволили.

Это не первый случай нарушения закона актрисой. В 2012 году ее арестовали за то, что на церемонии вручения премии "Оскар" она ударила сотрудника службы безопасности.