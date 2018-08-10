Изъятие сверхдоходов: Белоусов не оценил юмор Лисина

Помощник президента России Андрей Белоусов отреагировал на рассказанный владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным анекдот про зайца об обменник словами "делиться надо".

Помощник президента Андрей Белоусов не оценил юмор владельца НЛМК Владимира Лисина, который в ответ на предложение изъять сверхдоходы у металлургических и химических предприятий, рассказал анекдот про зайца и обменник в лесу.

"Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо", - приводит слова Белоусова газета "Ведомости".

Он отметил, что речь пока идет не об изъятии сверхдоходов в размере более 500 миллиардов рублей, а о проработке такого механизма. По словам Белоусова, этот вопрос еще будет обсуждаться с бизнесом.

Ранее Владимир Лисин, комментируя идею Андрея Белоусова, рассказал анекдот про зайца, который открыл в лесу обменник, и обменивал "рубль на рубль двадцать".

"Звери в удивлении: как так, в чем обман? Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему. - Косой, меняешь? - Меняю! - Рубль на рубль двадцать? - Да! - Не держи за дурака. Косой, ты хоть рентабельность считал? - Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!" – закончил Лисин шутку.

Андрей Белоусов направил письмо Владимиру Путину, в котором предложил изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов у некоторых металлургических, химических и нефтехимических компаний. В перечень попали, в частности, "Норникель", "Алроса", "Сибур", Evraz, "Северсталь", "Полюс", "Мечел" и НЛМК. Изъятые средства предполагается направить на реализацию нового майского указа президента.