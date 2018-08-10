Собянин наградил победителей конкурса на лучший реализованный проект в области строительства

Сергей Собянин наградил в мэрии победителей конкурса "Реализованный проект в области строительства". Церемония прошла накануне профессионального праздника Дня строителя. В этом году за почётное звание боролись 92 участника. Призёров отбирали по 12 номинациям. Причём оценки выставляло не только жюри, но жители столицы. Они голосовали на портале "Активный гражданин".

Здесь и сейчас много людей, а в дни чемпионата мира по футболу "Зарядье" у туристов даже популярнее, чем Красная площадь. И неудивительно - первая за почти два века крупная зеленая зона в столице, которая появилась в пределах Бульварного кольца. Уникальный ландшафт и потрясающие виды, которые открываются с Парящего моста над Москвой-рекой на Кремль и весь мегаполис.

10 миллионов человек уже посетили парк с момента открытия. А в сентябре там распахнет двери и Московский концертный зал. Трансформер, где поднимается оркестровая яма и раскладывается партер. На общегородском конкурсе ко Дню строителя "Зарядье" признали проектом года. Статуэтки - хрустальный шар в человеческой ладони - мэр Москвы Сергей Собянин вручил за лучшие объекты, созданные в столице за последнее время. Их выбирали голосованием сами жители на сайте "Активный гражданин".

"Пожалуй, самое важное, что этот конкурс стал народным конкурсом, в нем приняли активное участие более миллиона москвичей. Так что вы можете гордиться тем, что завоевали первые места, призы, в конкурсе, который оценивают не только профессионалы, но и огромное количество людей. Огромное количество, которое никогда ни за один проект не голосовало", - сказал Сергей Собянин.

Приз в сфере образования получила Хорошёвская гимназия - первая цифровая школа в Москве, где делают ставку на инновационный подход: обучают шахматам, робототехнике, программированию. В медицине: родители маленьких пациентов с благодарностью оценили новый корпус Морозовской больницы, он рассчитан сразу на 500 человек. Под одной крышей - 16 отделений. Здесь теперь проводят сложнейшие операции по пересадке костного мозга. У проектировщика Андрея Рослика трое детей, они ходили на лечение еще в прежнее здание. Поэтому новое, признается, делал на совесть. От первых чертежей до открытия не прошло и пяти лет.

За почетное звание боролись не только застройщики и инвесторы, соревновались даже новые линии подземки. В итоге лучшей признали Калининско-Солнцевскую - участок от станции "Парк Победы" до "Раменок", который проложили в густонаселенные районы на западе Москвы. А скоро откроют еще 7 станций - до Рассказовки. Наряду с крупными инфраструктурными проектами не забыли и про культурное наследие. Поблагодарить строителей и власти города за реконструкцию исторической сцены Малого театра вышел народный артист Александр Клюквин.

"У нас существует поверье, что если не дай бог откроется над сценой крыша во время ремонта или реконструкции, кончится театр, уйдет творчество, улетит. Там души, души актеров под колосниками. Не открыли! Слушайте, сделали так, что не открыли", - восхищается он.

Такой же, как раньше, только лучше - мировой уровень стадиона "Лужники", который полностью реконструировали к мундиалю, отметили не только болельщики из разных стран, но и комиссия ФИФА. Он тоже удостоился статуэтки в мэрии. На церемонии награждения строители пообещали: создавать комфортную и удобную Москву будет их девизом и дальше.

Борис Иванин, Александр Ивановский, Александр Терентьев, Владимир Кадыков. "ТВ Центр".