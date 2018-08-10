Кандидаты в мэры Москвы продолжают агитационные встречи с избирателями

15 августа в Московском парламентском центре начнется обучение общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах мэра Москвы 9 сентября. Всего зарегистрировались 4 тысячи 900 человек. Этого должно хватить на все избирательные участки – около четырех тысяч в Москве и более двухсот за пределами столицы. В городской Общественной палате рассчитывают, что смогут обеспечить полный контроль за ходом голосования и подсчетом голосов.

Столица переняла успешный опыт работы общественных наблюдателей во время президентской кампании. На выборах главы государства в этом году впервые к контролю за ходом голосования были привлечены не представители партий, а политически нейтральные и неангажированные россияне, рассказал "ТВ Центр". Теперь корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы будет сформирован и для мониторинга работы избирательных участков на выборах мэра столицы. Желание принять участие в процессе изъявили почти пять тысяч человек, из которых почти половина уже были общественными наблюдателями 18 марта.

Кандидат самовыдвеженец Сергей Собянин пообщался в пятницу с муниципальными депутатами столицы. Более тысячи из них захотели подключиться к его предвыборной агитации и стать волонтерами. В ходе встречи с добровольцами Сергей Собянин сделал презентацию достижений столицы за последние годы. Наглядно продемонстрировал как было, как стало и как будет.

"Улица Никольская еще буквально несколько лет тому назад. Когда я приходил туда и пытался разговаривать о проектах, связанных с реконструкцией этой улицы, все владельцы офисов и магазинов были просто в шоке. Но улица сегодня вот такая, и все владельцы магазинов, кафе, ресторанов, чувствуют себя превосходно. Но это другая улица, она сделана для людей, не для нескольких десятков автомобилей, а для людей, которые сегодня ходят и наслаждаются историческим центром", - рассказал мэр.

В предвыборную программу Сергея Собянина вошли как наказы жителей города, так и мнения экспертного сообщества. В нее включены конкретные проекты по развитию 146 районов Москвы. Главный приоритет – город, удобный для людей.

"Мы все равно уже привыкаем к тому, как это стало удобно, комфортно, красиво. И кто-то уже, может быть, даже подзабыл, как это было когда-то. Я помню, как я получала загранпаспорт, какие это были ужасные очереди, записочки. И как сейчас удобно: МФЦ, семь дней в неделю", - отметила муниципальный депутат Совета депутатов "Восточное Дегунино" Ольга Гаязова.

"Встреча потрясла своим содержанием. Тем, что она была посвящена разговору о москвичах, о том, как людям жить в городе, о комфортной среде, чтобы буквально всем слоям населения, чтобы было удобно. Детям, взрослым, пожилым людям, чтобы была именно удобная среда. Это такая забота о развитии города. Она очень подкупает", - сказала депутат муниципального округа "Солнцево" Ирина Масленникова.

Старт агитационной кампании Сергея Собянина – 13 августа. Именно в этот день тысячи волонтеров от кандидата самовыдвиженца выйдут в город. Они будут заняты поквартирными обходами, проведут пикеты, начнут раздавать информационные материалы: брошюры о Москве и листовки "Мой район". А 152 доверенных лица кандидата пообщаются с избирателями, в том числе в общественной приемной.

Претендент на должность мэра Москвы Михаил Дегтярев встретился с жителями Таганского района и обсудил с ними актуальные проблемы столицы. Кандидат от ЛДПР на выборы идет с программой "Москва 2.0". Во время встречи с москвичами он рассказал о необходимых, на его взгляд, изменениях в жизни мегаполиса.

"Москва преображается. Москва очень многим туристам и местным жителям нравится. Люди и загорают здесь, и с детьми отдыхают. В программе 2.0 мы прописали развитие Москвы как столицы мировой в XXI веке. Лучшие экономисты участвовали в разработке, лучшие специалисты в области развития транспорта, лучшие философы, лучшие историки, в том числе потому, что Москва – это историческое поселение", - заявил Дегтярев.

Кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов встречу с жителями района Южное Медведково провел возле разрушенного кинотеатра "Полярный". Горожане рассказали о необходимости его восстановления.

"Я включаю этот адрес – Полярная, 9 – в карту проблем Москвы с тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу кинотеатра, запустить его в новом формате с тем, чтобы он был современный, нужный, открытый и работал для людей, для москвичей, а не пребывал в таком печальном, разрушенном состоянии", - сказал Свиридов.

Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов. Отдать предпочтение одному из претендентов на пост мэра Москвы можно будет не только в самой столице. Для дачников откроют более 200 участков в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться по месту фактического голосования можно, посетив офис "Мои документы", или удаленно на сайте "Госуслуги". Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"