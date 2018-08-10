Путешествие медведя по Архангельску попало на видео

В Архангельске с рваными ранами головы и рук от лап медведя госпитализировали местного жителя. Молодой человек пытался сделать селфи с диким животным. От смерти экстремала спас сотрудник ГИБДД, который застрелил хищника. Причём об опасности всех прохожих инспекторы предупреждали заранее по громкоговорителю.

Как в народной песне – по улицам ходила, но только вместо крокодила – бурый медведь. Животное преследовали сотрудники ГАИ, пугая ранних прохожих громкими сиренами, рассказал "ТВ Центр".

"Наряд ДПС, заметив дикое животное около торгового центра, расположенного по улице Гайдара, проследовал за ним до улицы Набережная Северной Двины, предупреждая граждан по громкоговорителю о приближении опасного животного", - рассказал врио командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Архангельску Алексей Соловьев.

Самый центр Архангельска – медведь, изрядно уставший от погони, выскочил на площадь перед театром драмы имени Ломоносова. С разбегу нырнул в небольшой искусственный пруд. Там и воды попил, и немного охладился после быстрого забега. Выбрался на сушу и отправился в сторону пристани. Может быть все и обошлось, если бы гуляющие до утра – на часах было около четырех часов – не решили сделать с мишкой селфи.

"Они прям как-то очень бесстрашно к нему относились. Фотографировались в нескольких десятках метров, не прятались в машину. И мы, как бы, видим, что он бежит в их сторону. Нам стало не по себе", - рассказал очевидец Илья Чугунов.

Закончилось тем, что напуганный медведь просто напал на людей, не послушавшихся инспекторов ГИБДД и подошедших слишком близко.

"Для спасения жизни человека сотруднику ГИБДД, в соответствии с федеральным законом о полиции, было применено огнестрельное оружие", - пояснил врио командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Архангельску Алексей Соловьев.

Медведя застрелили – выхода другого не было. А любителю пофотографировать диких животных, можно сказать, повезло. Максимум, что теперь необходимо пройти – месячный курс вакцинации.

"У пациента были травмы – укушенные кисти и предплечья. Пациенту была оказана помощь. Обработка. Наложены повязки. Начата вакцинация. Первая прививка от бешенства была сделана", - рассказала и.о. заведующего травматолого-ортопедическим отделением первой ГКБ имени Волосевис Татьяна Рекина.

В том, что медведь напал на человека, виноват исключительно сам человек – таково однозначное мнение зоологов. Подошел слишком близко, возможно повернулся спиной, потом побежал. И хищник воспринял его как жертву. Напал. А что оказался в центре мегаполиса – вот здесь, как раз таки, ничего удивительного нет.

"Сейчас наступает август месяц, начало августа, но конец для медведя, когда они должны набирать к зиме вес. Они должны жир набрать. И поэтому они ищут еду. Очень много помоек и отходов куда начинают приходить медведи. Иногда их еще подкармливают", - пояснил ведущий зоолог-териолог отдела млекопитающих Московского зоопарка Игорь Егоров.

Мишки, они, безусловно, очень симпатичные, с первого взгляда довольно дружелюбные. В желании поддержать общеизвестный во всем мире тренд, что по городам русским медведи гуляют, зоологи попросили не забывать: косолапый, он в первую очередь хищник. Желание познакомиться с ним поближе может стоить жизни как человеку, так и самому медведю, как, например, получилось минувшей ночью в Архангельске.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"