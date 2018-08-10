Анкара ответила на решение Трампа увеличить пошлины на турецкую сталь

Министерство торговли Турции заявило, что действия США, которые вдвое увеличили пошлины на турецкие сталь и алюминий, противоречат правилам ВТО. При этом, там подчеркнули, что Вашингтон остается важным торговым партнером Анкары.

Действия США, которые вдвое увеличили пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий, противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в заявлении турецкого министерства торговли, передает РИА Новости.

"Турция, которая действует согласно этим правилам в своей торговой политике, ждет такого же уважительного отношения к ним со стороны других стран. Мы продолжим поддерживать и защищать от противоправных действий интересы наших экспортеров стали и алюминия на международных платформах, в том числе в ВТО. США остаются, как и прежде, важным торговым партнером Турции", - отметили в министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий для Турции — с 20 до 50%. Он также подчеркнул, что отношения двух стран сейчас не так хороши.

Перед этим турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что экономические претензии США к Турции наносят удар по отношениям двух стран. По его словам, они уже достигли точки, после которой их восстановление почти невозможно.

Отношения Вашингтона и Анкары обострились после задержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Дональд Трамп в конце июля пригрозил ввести против Анкары "крупные санкции".