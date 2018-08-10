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Турция заявила о вреде давления со стороны США для союзнических отношений

21:18
  • пятница
  • 10 августа 2018

Давление на Турцию со стороны США вредит двусторонним отношениям. Как заявили в турецком МИД, Вашингтон не может вводить дополнительные пошлины на ввоз стали и алюминия, не считаясь с правилами ВТО.

Давление на Турцию со стороны США вредит союзническим отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого МИД, комментируя введение пошлин на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия. 

"Соединенным Штатам следует знать, что они не смогут добиться результатов в вопросе сотрудничества подобными санкциями и репрессиями, а только навредит нашим союзническим отношениям, прошедшим серьезные испытания", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что президент США Дональд Трамп не имеет права принимать решения о наложении дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия, игнорируя правила ВТО. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что все шаги, предпринятые США в отношении Турции, получат адекватный ответ.

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