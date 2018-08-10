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На Эльбрусе спасли альпиниста из Москвы

21:03
  • пятница
  • 10 августа 2018

Спасатели помогли альпинисту из Москвы, который попал в ледовую трещину на Эльбрусе. Его уже спускают вниз. У туриста жалобы на боли в спине. Остальные участники группы не пострадали.

Альпинист из Москвы, который попал в ледовую трещину на Эльбрусе, обнаружен на месте происшествия спасателями. Как передает РИА Новости, ему оказали помощь и уже спускают его вниз.

По данным Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, у туриста жалобы на боли в спине. Остальные участники группы не пострадали.

Ранее стало известно, что на Эльбрусе 10 августа на высоте 4,2 тысячи метров из-за погодных условий заблудилась зарегистрированная группа из 12 человек из Москвы.

На помощь им вышли 10 спасателей на двух единицах техники.

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