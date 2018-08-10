Греция отозвала посла из Москвы

Посол Греции в России Андреас Фриганас отозван из Москвы. Об этом рассказали в греческом правительстве. Там подчеркнули, что вместо Фриганаса в Россию будет направлен другой посол.

Глава МИД Греции Никос Котзиас принял решение отозвать посла в России Андреаса Фриганаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в греческом правительстве.

В ближайшие дни Фриганас приедет в Афины. Вместо него в Москву будет направлен другой посол. О том, когда это произойдет, пока неизвестно.

По данным греческого портала Protagon, Фриганас уже попрощался со своими коллегами в посольстве Греции.

Ранее в греческом МИД заявили, что Россия "неуклонно отходит от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества" стран за последние 190 лет. Кроме того, греческая сторона отметила, что заинтересована в дружеском сосуществовании с Москвой, но требует к себе уважения.

Перед этим власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. На такие меры Афины пошли в связи с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "вмешательством во внутренние дела".

После этого Фриганас был вызван в МИД России. Там ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на действия Афин.