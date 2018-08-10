Помпео заявил Лаврову о стремлении США к диалогу

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о стремлении Вашингтона к диалогу с Москвой и к улучшению двусторонних отношений. Стороны обсудили санкции Соединенных Штатов в отношении России, а также ситуацию в Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о стремлении к диалогу с Россией в ходе телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты стремятся улучшить отношения с Россией, и согласился продолжить диалог", - рассказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Также, по ее словам, стороны обсудили санкции США в отношении России, введенные в соответствии с законом 1991 года о борьбе с химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий. Кроме того, была затронута сирийская проблематика.

Ранее о разговоре глав внешнеполитических ведомств сообщил российский МИД. По данным министерства, в ходе беседы Сергей Лавров высказал Помпео категорическое неприятие новых санкций со стороны США.