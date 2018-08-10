У авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника

Два беспилотника были запущены с территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями. Они летели в сторону авиабазы Хмеймим, но были уничтожены, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

В Сирии уничтожены два беспилотника, которые были запущены в направлении авиабазы Хмеймим с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова.

"Не прекращаются запуски с территории подконтрольной незаконным вооруженным формированиям беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в направлении российской авиабазы Хмеймим", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки было обнаружено два БПЛА.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - подчеркнул он.

Ранее боевики неоднократно запускали в сторону авиабазы Хмеймим беспилотники. Их удавалось нейтрализовывать.