Выступающая в нейтральном статусе россиянка Ласицкене выиграла золото ЧЕ

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, завоевала золото чемпионата Европы в прыжках в высоту. Эта победа стала первой на европейском первенстве для 25-летней спортсменки.

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая на чемпионате Европы в нейтральном статусе, выиграла золото в прыжках в высоту. Об этом сообщил ТАСС.

Россиянка показала результат 2,00 метра. Второй стала спортсменка из Болгарии Мирела Демирева также с результатом 2,00 метра. Третьей стала немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш.

Ласицкене дважды становилась чемпионкой мира. Титул чемпионки Европы для 25-летней спортсменки стал первым в карьере.