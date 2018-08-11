В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал самолет

Из аэропорта Сиэтла угнали лайнер авиакомпании Alaska Airlines. Предварительно, несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров, совершил сотрудник авиакомпании. Самолет разбился в районе залива Пьюджет спустя некоторое время. В полиции считают, что у угонщика не не было достаточно навыков управления воздушным судном.
В США из аэропорта Сиэтла угнали самолет Bombardier Q400 авиакомпании Alaska Airlines. Он разбился вскоре после взлета в районе залива Пьюджет, передает "Интерфакс".
Несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров, совершил сотрудник авиакомпании. Очевидцы выложили в соцсетях видео летящего самолета, за которым следует истребитель.
За штурвалом Bombardier находился 29-летний механик. Представитель полиции охарактеризовал его поведение как "суицидальное", подчеркнув, что, по предварительным данным, происшествие не связано с терроризмом. Самолет разбился из-за того, что у угонщика не было достаточно навыков управления воздушным судном, предполагают правоохранители.