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В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал самолет

10:39
  • суббота
  • 11 августа 2018

Из аэропорта Сиэтла угнали лайнер авиакомпании Alaska Airlines. Предварительно, несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров, совершил сотрудник авиакомпании. Самолет разбился в районе залива Пьюджет спустя некоторое время. В полиции считают, что у угонщика не не было достаточно навыков управления воздушным судном.

В США из аэропорта Сиэтла угнали самолет Bombardier Q400 авиакомпании Alaska Airlines. Он разбился вскоре после взлета в районе залива Пьюджет, передает "Интерфакс".

Несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров, совершил сотрудник авиакомпании. Очевидцы выложили в соцсетях видео летящего самолета, за которым следует истребитель.

За штурвалом Bombardier находился 29-летний механик. Представитель полиции охарактеризовал его поведение как "суицидальное", подчеркнув, что, по предварительным данным, происшествие не связано с терроризмом. Самолет разбился из-за того, что у угонщика не было достаточно навыков управления воздушным судном, предполагают правоохранители.

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Самолет Bombardier Q400 авиакомпании Alaska Airlines
Самолет Bombardier Q400 авиакомпании Alaska Airlines
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