В Сиэтле сотрудник авиакомпании угнал самолет

Из аэропорта Сиэтла угнали лайнер авиакомпании Alaska Airlines. Предварительно, несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров, совершил сотрудник авиакомпании. Самолет разбился в районе залива Пьюджет спустя некоторое время. В полиции считают, что у угонщика не не было достаточно навыков управления воздушным судном.

В США из аэропорта Сиэтла угнали самолет Bombardier Q400 авиакомпании Alaska Airlines. Он разбился вскоре после взлета в районе залива Пьюджет, передает "Интерфакс".

Несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров, совершил сотрудник авиакомпании. Очевидцы выложили в соцсетях видео летящего самолета, за которым следует истребитель.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

За штурвалом Bombardier находился 29-летний механик. Представитель полиции охарактеризовал его поведение как "суицидальное", подчеркнув, что, по предварительным данным, происшествие не связано с терроризмом. Самолет разбился из-за того, что у угонщика не было достаточно навыков управления воздушным судном, предполагают правоохранители.