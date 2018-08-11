Российские пловцы вернулись домой после победы на ЧЕ

В аэропорту "Шереметьево" торжественно встретили российских пловцов, показавших высочайший уровень на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта. Наша сборная завоевала рекордное число медалей.

Вероника Андрусенко торопится накормить мужа уже в аэропорту: говорит, порции в Глазго были небольшие, и за время чемпионата Вячеслав похудел на три килограмма! Сама действующая рекордсменка России пропустила соревнования из-за болезни, но выложилась по полной как болельщик, передает "ТВ Центр".

"Кричала, писала SMS, записывала видео - невозможно быть вне команды и болеть дома, но старалась передавать положительную энергетику!" – сказала чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, многократная чемпионка России Вероника Андрусенко.

В Федерации плавания, конечно, тоже болели за спортсменов и к встрече готовились. Этот плакат уже разошелся по соцсетям (см. видео). Многих пловцов Полина Шатунова рисовала просто по памяти! Все спортсмены широко улыбаются. Ещё бы - это триумфальная победа российской сборной, которая уже вошла в историю отечественного плавания. 26 медалей, из которых 10 - высшей пробы!

В центре внимания - чемпионы: Климент Колесников, Евгений Рылов, Антон Чупков. Они уже знают, над чем работать дальше. 18-летний Климент Колесников привёз сразу три золота и установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Останавливаться на этом не собирается. Но пока главное - отдых.

"Сейчас хочется только отдыхать, усталость у всех на лицах видно, очень приятно, что встречают нас с аплодисментами, с презентами!" – поделился впечатлениями трёхкратный чемпион Европы 2018 года, рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине и 100 метров на спине на короткой воде Климент Колесников.

Бронзовый призёр Олимпиады в Бразилии Евгений Рылов установил на этом чемпионате новый европейский рекорд на дистанции 200 метров на спине, а на стометровке взял серебро.

"Победы на 4 по 100 и на 200 посвящаю своей маме", - сказал чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Евгений Рылов.

Но главное - общая победа всей российской команды. Именно такую задачу ставил перед сборной тренер Андрей Воронцов.

"У нас эстафеты утром и вечером, плыли одни люди, другие - не было никаких вопросов, никаких возражений за все время, за семь дней. Мне с командой было работать очень легко, они все работали на результат", - оценил работу спортсменов главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов.

"Мы выступали командой, мы сделали командное дело, мы победили командой, раньше говорили, что плавание - это индивидуальный вид спорта, но сейчас все поняли, что это командный вид спорта, когда борешься за команду, тогда и получаешь такой результат", - сказал бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Сергей Фесиков.

Сейчас у российских пловцов две недели отдыха, после чего они снова отправятся на первенство, теперь уже мировое. В сентябре в Казани пройдет этап Кубка мира.

Полина Кастрицкая, Владислав Подымский, Максим Силаев, "ТВ Центр".