Россия зеркально ответит на санкции США

Россия готовит зеркальный ответ на новые санкции Вашингтона, заявила в ходе визита в Сербию представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, США вводят новые ограничения, потому что теряют ресурсы для дальнейшего развития. А санкции - это попытка политической и экономической экспансии. Захарова сожалеет, что Москве приходится заботиться о том, как эффективнее противодействовать американской агрессии, вместо того, чтобы придумывать, как вывести отношения между странами из тупика.

Москва готовит ответ на санкции США. Об этом заявила в ходе визита в Сербию представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", - цитирует РИА Новости Захарову.

Она отметила, что жесткую санкционную политику США в последнее время проводят и в отношении КНР, и Ирана, и даже своего партнера - Евросоюза.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир", - сказала она.

8 августа Госдеп заявил о введении новых санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер может вступить в силу 22 августа.