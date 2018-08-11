В Бухаресте во время протестов пострадали более 400 человек

Разгромленные витрины магазинов, повреждённые автомобили и сотни пострадавших. В Румынии антиправительственный митинг закончился массовыми беспорядками. Десятки тысяч протестующих требовали отставки властей и досрочных выборов. Чтобы разогнать участников акции, правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты. В результате манифестация переросла в столкновения с полицией.

Коктейли Молотова, горящие мусорные баки и дымовые шашки. Воздух рассекают звуки выстрелов. Чтобы усмирить толпу, жандармы открывают по протестующим очередь из резиновых пуль.

Эта кровавая ночь запомнится Бухаресту надолго. Ранения получили более 400 человек, передает "ТВ Центр". Главным очагом народного сопротивления стала центральная площадь румынской столицы. Именно туда, к зданию правительства, ещё днём пришли люди с требованием политических и социально-экономических перемен. Среди демонстрантов - подавляющее большинство тех, кто был вынужден эмигрировать в другую страну из-за коррупции на родине и низких зарплат.

- Мы показываем, что заботимся о Румынии. И нам не все равно, что здесь происходит. Я уехал из страны 23 года назад. Обустроил жизнь за границей, но я хочу вернуться сюда, чтобы и мои дети росли здесь.

- Нам необходимо сменить политиков, которые ведут нас, и то, как здесь все делается. Потому что они издеваются над нами, над нашими детьми и над нашими родителями. Нам нужно по-настоящему проснуться.

Убрать неугодных народу чиновников - лишь одно из многочисленных требований. В списке - около 20 пунктов. Недовольны буквально всем - от налоговой и пенсионной систем до государственного устройства страны в целом.

Настроения румынской диаспоры за рубежом стали действительно неприятным сюрпризом для местных властей. Соотечественники во Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США предлагают ещё упразднить в стране двухпалатный парламент. Вместо него должен быть единый орган. При этом треть служителей - непременно представители заграничных общин. Будут ли удовлетворены эти требования - ещё вопрос. Пока что опасаться за своё место под солнцем, видимо, стоит министру внутренних дел.

"Я решительно осуждаю грубые действия жандармерии, которые были несоразмерны с поведением протестующих. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка – это решение, заслуживающее осуждения. Министр внутренних дел должен срочно объясниться в связи с тем, как он управлял событиями в этот вечер!" – потребовал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Глава ведомства вызван на ковёр, а митингующие ждут своей аудиенции. Пока никто из властей не выйдет на переговоры, спокойно возвращаться домой никто не намерен.

Алина Напара, Тимур Абдуллаев, Александр Званцев, "ТВ Центр".