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В пригородах Дамаска заработали более 80 ферм и сельхозпредприятий

11:56
  • суббота
  • 11 августа 2018

Системы ПВО Сирии этой ночью уничтожили вражескую цель, сообщает агентство САНА. Неизвестный объект вошел в воздушное пространство арабской республики около полуночи и был сбит недалеко от Дамаска. Точной информации об объекте пока нет. Тем временем, в пригороды сирийской столицы возвращаются тысячи вынужденных переселенцев из Ливана. Для них уже есть работа на фермах и сельхозпредприятиях, люди при поддержке правительства восстанавливают дома. Оказывают помощь и российские военные.

Кто-то пашет, другие уже собирают урожай. Совсем недавно это поле было усеяно лишь минами. Сегодня земля используется по назначению.
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- У нас работает около 50 человек. Зарплату они получают каждый день. Так людям удобнее - выполнил определённую работу и сразу получил деньги. Чем больше собрал, тем больше получил.

Настоящий семейный подряд. Женщины овощи собирают, мужчины носят ящики к машинам. Урожай отправляется на рынок. На соседних полях - фрукты и ягоды. Полосатые. Пробу снимают прямо на бахче.

"Эту землю возделывал ещё мой отец. Последний раз мы собирали здесь арбузы несколько лет назад. Затем боевики захватили наш город, и мы были вынуждены бежать. Но сейчас, когда город освободили, почти все мои работники вернулись, мы вновь возделываем свою землю", - рассказал фермер Иммаад Шхейни.

В хозяйствах трудоустраивают и беженцев, отмечает "ТВ Центр". Процесс взаимовыгодный. Рабочие руки лишними никогда не бывают. Взамен - стабильный доход и овощи с грядки. Мухаммед с семьёй пять лет прожил в Ливане. Вернулся на родину. Хочет немного заработать.

- Я прилично зарабатываю. Хватает и на еду, и на жизнь. И даже на ремонт дома. Я его восстановил своими руками. У нас все хорошо. Дети ходят в школу, брат с семьей тоже вернулся домой. Так что наша семья воссоединилась, и мы живем, как и до войны.

Брат Мухаммеда, Насим, также недавно вернулся из Ливана.

- Когда мы вернулись, то не узнали город. Многие дома были разрушены. Из нашего дома украли все вещи. Боевики даже спилили все деревья. Сейчас мы заложили новый сад, и начали ремонтировать дом.

Только в этом пригороде Дамаска вновь заработали более 80 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Трудоустроены тысячи беженцев и вынужденных переселенцев. Они искали спокойной жизни за границей. Но поняли - дома лучше.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", Сирия.

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